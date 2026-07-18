PAOLO.｜Lieu Chéri – 18 novembre 2026, Lieu Chéri, Bordeaux
mercredi 18 novembre 2026 · Lieu Chéri · Bordeaux
Informations pratiques
PAOLO.｜Lieu Chéri – 18 novembre 2026 Mercredi 18 novembre, 20h00 Lieu Chéri Gironde
16,80€ tarif Carte Jeune
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-18T20:00:00+01:00 – 2026-11-18T23:00:00+01:00
Fin : 2026-11-18T20:00:00+01:00 – 2026-11-18T23:00:00+01:00
À seulement 23 ans, Paolo possède une richesse d’expériences et une maturité impressionnante. Ayant grandi en Afrique de l’Ouest et vécu dans plus de six pays à travers le monde, il puise dans ce parcours son inspiration. Passionné de musique, il écrit ses premiers textes à 16 ans et partage ses premiers freestyles sur les réseaux sociaux durant le confinement, avec pour seul but de diffuser ce qu’il aime faire à ses proches. Aujourd’hui en double master spécialisé en solidarité internationale et ingénierie environnementale, il évolue entre son avenir de chef de projet en ONG et une ascension musicale fulgurante. Artiste de texte, il s’inspire de figures comme Ben Mazué, Gaël Faye et Naâman, fusionnant rap et chant dans une quête constante d’émotions, de mélodies et de sens.
Lieu Chéri Rue des Ateliers, Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine
Retrouvez Paolo. en concert au Lieu Chéri, à Bordeaux, le 18 novembre 2026.
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