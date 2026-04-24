Paolo Boosten, Ferme Courbet, Flagey

Informations pratiques

Paolo Boosten 18 – 20 septembre Ferme Courbet Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T11:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Du 24 avril 2026 au 3 janvier 2027

Paolo Boosten, né en 1989 à Liège, est le lauréat 2025 de l’appel à résidence de la Ferme Familiale Courbet à Flagey.

Artiste plasticien, il développe une pratique artistique mêlant réflexions sur notre monde et ses contrastes, le temps et nos réalités contemporaines. Ses compositions allégoriques, réalisées à l’encre de Chine sur papier, jouent des superpositions de glacis et des effets de transparence.

Son œuvre, à la fois poétique et engagée, fait surgir la figure animale pour interroger l’équilibre entre la grande Histoire, les problématiques existentielles et la fragilité du présent. Elle puise son inspiration dans les défis et l’imaginaire de notre époque, invitant le spectateur à une lecture à la fois intime et universelle.

Pour son exposition à la Ferme familiale Courbet, issue d’une longue phase de recherche et d’expérimentation menée durant l’hiver 2025-2026, Paolo Boosten présentera une installation picturale monumentale spécialement réalisée pour ce projet. Cette création dialogue avec les scènes cynégétiques de Gustave Courbet, établissant un pont entre héritage artistique et création contemporaine, entre mémoire collective et imaginaire personnel.

Le Pôle Courbet, en sélectionnant Paolo Boosten, réaffirme ainsi son engagement envers la scène artistique actuelle et son désir de mettre en lumière des expressions nouvelles et porteuses de sens.

Ferme Courbet Centre du village, 25330 Flagey Flagey 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté http://musee-courbet.doubs.fr

Du 24 avril 2026 au 3 janvier 2027

© Musée Courbet