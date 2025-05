Papa, maman, j’ai mal pour le vivant / Échange avec les élèves – Les Cinémas Actes Sud Arles, 6 juin 2025 18:30, Arles.

Bouches-du-Rhône

Papa, maman, j’ai mal pour le vivant / Échange avec les élèves Vendredi 6 juin 2025 de 18h30 à 20h30. Les Cinémas Actes Sud 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône

Rencontre avec les élèves, échange à l’issue de la projection.

Dans quel monde vit-on ? Traversé par la grande question du rapport au vivant, ce programme composé par les élèves de la classe de 1ère HIDA du Lycée Pasquet, permettra de voyager, se questionner, rêver et surtout affronter les violences commises par l’humain sur le monde qui l’entoure.



English :

Meeting with the students, discussion after the screening.

German :

Treffen mit den Studierenden, Diskussion nach der Vorführung.

Italiano :

Incontro con gli studenti, dibattito dopo la proiezione.

Espanol :

Encuentro con los estudiantes, coloquio posterior a la proyección.

