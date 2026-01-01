Papa Rooster · Nostalgie Génération 80 Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

Papa Rooster · Nostalgie Génération 80

Samedi 31 janvier 2026 à partir de 21h. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10.99 – 10.99 – 10.99 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 21:00:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Le Makeda vous invite à replonger dans les années 80 avec Génération 80, le rendez-vous mensuel emblématique en partenariat avec Nostalgie.

Le Makeda vous invite à replonger dans les années 80 avec Génération 80, le rendez-vous mensuel emblématique en partenariat avec Nostalgie. À cette occasion, en plus du DJ set de DJ Ruthwen, le groupe de reprises funky Rooster sera présent pour vous faire danser sur vos chansons préférées de l’époque ! Sortez vos pattes d’eph, vos tenues fluo et vos meilleurs pas de danse pour une soirée festive et survoltée !



PAPA ROOSTER

Groupe funky de Marseille, “valeur sûre” se produisant depuis plus de 15 ans, PAPA ROOSTER se découvre sur scène avec son set de reprises et de compositions énergiques. Les sonorités développées, résolument funk et soul, brassent également de plus larges influences telles que le rock ou le reggae. Soirée énergique, pétillante et dansante garantie !



DJ RUTHWEN

Pour cette édition, DJ Ruthwen, spécialiste des années 80, prend les platines pour vous faire danser sur les plus grands tubes de la décennie. Paillettes, épaulettes, accessoires vintage… tout est permis ! Un mot d’ordre pour la nuit s’ambiancer, comme le disait David Bowie Let’s dance ♥. DJ Ruthwen promet une immersion totale dans l’énergie et la nostalgie de cette époque légendaire, pour une soirée démentielle où le dancefloor sera roi. .

Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Makeda invites you to step back into the 80s with Génération 80, the iconic monthly event in partnership with Nostalgie.

L’événement Papa Rooster · Nostalgie Génération 80 Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-01-27 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille