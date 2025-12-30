PAPA ! S’INCRUSTE… THEATRE EDGAR Paris

PAPA ! S’INCRUSTE… Début : 2026-06-17 à 21:00. Tarif : – euros.

PAPA ! S’INCRUSTE…Une comédie de Matthieu BurnelMise en scène : Luq HamettAvec David Martin, Jane Resmond et Fabrice FaraIsabelle et Martin voulaient passer un week-end en amoureux… C’est raté !Isabelle et Martin s’apprêtent à célébrer leur 12? anniversaire de rencontre dans une ambiance parfaite : dîner romantique, bon vin et les enfants en week-end chez les grands-parents. Tout est prêt pour un moment d’amour et de tranquillité… jusqu’à l’arrivée inattendue de Jean-Pierre, le père de Martin, qui débarque avec une annonce fracassante : après 43 ans de mariage, il quitte sa femme!Décidé à s’installer temporairement chez son fils, Jean-Pierre transforme le week-end idyllique du couple en véritable tornade familiale. Entre rires, émotions et situations improbables, cette comédie explore avec humour les relations de couple, les générations qui s’entrechoquent et les imprévus de la vie de famille… Le savez-vous…En France, 160 000 adultes vivent chez leurs enfants ou petits-enfants !

THEATRE EDGAR 58 BOULEVARD EDGAR QUINET 75014 Paris 75