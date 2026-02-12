Papagéna Ruminghem

Papagéna

141 grand chemin de l’église Ruminghem Pas-de-Calais

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Conte, théâtre de papier et chant POM à partir de 7 ans

Papagéna est un personnage de “La flûte enchantée” de Mozart, elle n’y apparait que très peu.

Mais c’est elle qui nous raconte sa vision de l’histoire. Des aventures, des rencontres, du mystère…

Et tout ça dans une valise ! .

