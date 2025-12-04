Papanosch Parc Claude Decaen entrée rue du 43ème Régiment Caen

Papanosch Parc Claude Decaen entrée rue du 43ème Régiment Caen jeudi 4 décembre 2025.

Papanosch

Parc Claude Decaen entrée rue du 43ème Régiment Avenue Capitaine Georges Guynemer Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-04

fin : 2025-12-04

Date(s) :

2025-12-04

Quelque part entre une cave du New York underground, une bonne tablée occitane et une ballade dans une forêt normande, ces 5 musiciens passionnants et passionnés célèbrent la vie, la musique, le partage. De quoi faire vibrer Le Tympan!

Si Le Tympan fête en 2026 ses 30 ans, le collectif Les Vibrants Défricheurs soufflera lui ses 25 bougies. C’était donc l’occasion rêvée pour croiser nos chemins et mettre sur pieds Tympan Vibrant, une saison pendant laquelle nous ouvrirons grand les portes de La Yourte à cet enthousiasmant collectif rouennais. Première étape donc avec Papanosh, figure de proue des Vibrants qui du haut de ses 20 ans, se lance dans une nouvelle aventure et un nouvel album, le sixième, dont nous aurons la primeur.

Ce formidable quintet continue inlassablement de porter l’étendard d’un jazz libertaire, généreux, inspiré, de souffler le vent d’une musique habitée à laquelle il est difficile de résister. Quelque part entre une cave du New York underground, une bonne tablée occitane et une ballade dans une forêt normande, ces 5 musiciens passionnants et passionnés célèbrent la vie, la musique, le partage. De quoi faire vibrer Le Tympan!

Quentin Ghomari trompette, trombone

Raphaël Quenehen saxophones

Sebastien Palis piano

Thibault Cellier contrebasse

Jérémie Piazza batterie .

Parc Claude Decaen entrée rue du 43ème Régiment Avenue Capitaine Georges Guynemer Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 84 69 92 77 melanie@letympan.fr

English : Papanosch

Somewhere between a cellar in the New York underground, a good Occitan table and a ballad in a Normandy forest, these 5 passionate musicians celebrate life, music and sharing. Le Tympan will be thrilled!

German : Papanosch

Irgendwo zwischen einem Keller im New Yorker Underground, einer okzitanischen Tafelrunde und einem Spaziergang durch einen normannischen Wald feiern diese fünf leidenschaftlichen Musiker das Leben, die Musik und das Teilen. Das Tympan vibriert!

Italiano :

Tra una cantina sotterranea di New York, una buona tavola occitana e una passeggiata in una foresta della Normandia, questi 5 appassionati musicisti celebrano la vita, la musica e la condivisione. Hanno fatto scatenare il Tympanum!

Espanol :

En algún lugar entre una bodega subterránea de Nueva York, una buena mesa occitana y un paseo por un bosque de Normandía, estos 5 músicos apasionados celebran la vida, la música y el compartir. ¡Hacen vibrar el Tímpano!

L’événement Papanosch Caen a été mis à jour le 2025-10-06 par OT Caen la Mer