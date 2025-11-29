PAPATEF La Petite Halle Paris

Papatef, alias Cyril Atef, revient à La Petite Halle. Véritable homme-orchestre, il mêle percussions, drum machines, platines et chant pour vous plonger en transe en quelques minutes.

Connu du public pour ses nombreuses aventures musicales avec Vincent Segal (Bumcello), son projet CongopunQ, ainsi que ses collaborations avec Matthieu Chedid et Gotan Project, Papatef promet une soirée intense où il vous fera danser sans relâche.

Instragram : https://www.instagram.com/cyrilatef/

LIVE : https://youtu.be/3JGKAqFypes?si=mjAVw-iALBQRFrK9

INFOS PRATIQUES :

LA PETITE HALLE, LIEU VIVANT AU CŒUR DE LA VILLETTE

La Petite Halle est un lieu hybride et chaleureux situé au cœur du Parc de la Villette, entre salle de concerts, restaurant-bar et espace de vie nocturne. Accessible, inclusif et ouvert à toutes les curiosités, elle défend une programmation éclectique portée par un socle jazz élargi. Un jazz comme ouverture, comme langage commun entre les musiques afro-descendantes : hip-hop, soul, électro, RnB… L’esprit ici est à la fusion, à la mixité, la recherche sonore et à la liberté artistique. Véritable laboratoire pour musiciens, la Petite Halle accueille aussi bien des jeunes talents que des figures cultes, dans une volonté affirmée de rendre la culture vivante et exigeante accessible au plus grand nombre.

ACCÈS

La Petite Halle – Parc de la Villette

211 Avenue Jean Jaurès, Paris 19ᵉ

M(5) : Porte de Pantin

T(3B) : Porte de Pantin

RER(E) : Pantin

VÉLIB : Porte de Pantin

Accès PMR : via la Cité de la Musique

️TARIFS :

– abonnés SHOTGUN La Petite Halle : 4€

– préventes normales : 5€

– sur place : 6€

⚠️ Même lorsque l’événement est affiché comme complet sur Shotgun, nous gardons TOUJOURS un quota de billets disponibles sur place. Venez tôt !

RESPECT & INCLUSIVITÉ

Aucun comportement discriminatoire ne sera toléré : racisme, sexisme, homophobie, transphobie, harcèlement.

Ceux qui le connaissent savent : quand il est là, impossible de s’arrêter.

Le samedi 29 novembre 2025

de 22h00 à 02h00

payant Préventes : 5 EUR Tout public.

La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Située en plein coeur du paysage culturel de la Villette, la Petite Halle affichera tout au long de l’année une programmation de lives et DJ sets qui fera écho aux différents lieux du site,sous la direction de Reza Ackbaraly (Jazz à Vienne , Mezzo).

After show de concerts , musiciens , journalistes ou DJ présentant leur coup de coeur musicaux , La Petite Halle se voudra éclectique et différente.Paris

