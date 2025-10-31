Papaya Jazz Quatuor Restaurant La Caravelle Marseille 2e Arrondissement
Vendredi 31 octobre 2025 de 20h30 à 23h30. Restaurant La Caravelle 34 Quai Du Port Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Début : 2025-10-31 20:30:00
fin : 2025-10-31 23:30:00
2025-10-31
Bossanova, Jazz fusion
Avec son répertoire jazz fusion bossa, des reprises et des compositions, Papaya Jazz vous embarque dans une soirée pleine d’énergie autour de standards de plusieurs générations ! .
Restaurant La Caravelle 34 Quai Du Port Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 90 36 64 anthony@hotel-marseille.pro
English :
Bossanova, Jazz fusion
German :
Bossanova, Jazz Fusion
Italiano :
Bossanova, Jazz fusion
Espanol :
Bossanova, Jazz fusión
L'événement Papaya Jazz Quatuor Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-18