Papaya Jazz Quatuor Restaurant La Caravelle Marseille 2e Arrondissement

Vendredi 31 octobre 2025 de 20h30 à 23h30. Restaurant La Caravelle 34 Quai Du Port Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-31 20:30:00

fin : 2025-10-31 23:30:00

2025-10-31

Bossanova, Jazz fusion

Avec son répertoire jazz fusion bossa, des reprises et des compositions, Papaya Jazz vous embarque dans une soirée pleine d’énergie autour de standards de plusieurs générations ! .

Restaurant La Caravelle 34 Quai Du Port Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 90 36 64 anthony@hotel-marseille.pro

English :

Bossanova, Jazz fusion

German :

Bossanova, Jazz Fusion

Italiano :

Bossanova, Jazz fusion

Espanol :

Bossanova, Jazz fusión

