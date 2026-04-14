PAPAYA TROPICAL · TROPICAL HOUSE, Chat Noir, Carouge GE
PAPAYA TROPICAL · TROPICAL HOUSE, Chat Noir, Carouge GE vendredi 17 avril 2026.
PAPAYA TROPICAL · TROPICAL HOUSE Vendredi 17 avril, 23h00 Chat Noir
GRATUIT
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-17T23:00:00+02:00 – 2026-04-18T04:30:00+02:00
Fin : 2026-04-17T23:00:00+02:00 – 2026-04-18T04:30:00+02:00
PAPAYA TROPICAL crée un rituel sonore dans lequel les rythmes Afro-Caribéens se mêlent aux paysages électroniques, alliant traditions ancestrales et sonorités futuristes. Cette fusion unique entre l’Afro-Latin House et les instruments ethniques colombiens joués en direct, crée une expérience immersive qui transforme la piste de danse en une célébration spirituelle.
Chat Noir Rue VAUTIER 13, 1227 Carouge GE Carouge GE 1227 + 41 22 307 10 40 http://www.chatnoir.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/chat-noir/
Lieu emblématique des nuits genevoises depuis près de 40 ans et grand spécialiste des « black musics », le Chat Noir propose des soirées clubbing tous les vendredis et samedis. L’entrée est gratuite !
DR
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