PAPEROLLES L’ART DU PAPIER ROULÉ

CHAPELLE DE LA GRAVE 23 Rue du Pont Saint-Pierre Toulouse Haute-Garonne

Début : 2025-12-23 14:00:00

fin : 2025-12-30 16:00:00

Un atelier d’initiation pour créer sa propre carte en papier roulé inspirée des reliquaires d’antan visibles à la chapelle.

À la chapelle de La Grave, l’atelier Paperolles offre une immersion originale dans un art délicat et méconnu celui du papier roulé, aussi appelé quilling . Apparue dès la Renaissance, cette technique consistait à créer des objets religieux en papier, une pratique observée notamment par les pensionnaires de l’hôpital Saint-Joseph de La Grave. L’atelier débute par une présentation dans la sacristie, où sont conservés quelques reliquaires en paperolles, témoins de cette tradition. Puis, guidés par l’artiste du Paradis du Papyrus, vous vous initiez à la pratique (roulage, découpage, collage) et repartez avec votre propre création inspirée du passé. 14 .

An introductory workshop to create your own rolled paper card, inspired by the reliquaries on display in the chapel.

