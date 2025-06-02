FREDERIC FROMET – LA BAIE DES SINGES Cournon D’auvergne

FREDERIC FROMET Début : 2025-12-13 à 20:33. Tarif : – euros.

SE TIENT A CARREAUHeureusement, les carreaux, c’est seulement pour la chemise et le papier peint. Pour le reste, Frédéric Fromet ne se tient pas à carreau du tout. Sur scène, il n’épargne rien ni personne : sujets de société, actualité, absurdités du quotidien, tout y passe… avec humour, bien sûr. Mais pas n’importe lequel : le grinçant, le bien ciselé, celui qui fait rire ET grincer des dents.Accompagné de François Marnier (clavier, accordéon, chœurs) et Rémy Chatton (contrebasse, grosse caisse, chœurs), Fromet laisse de côté la chanson parodique de France Inter pour livrer un vrai concert, avec de vraies compositions, de vrais musiciens, et un goût prononcé pour la satire. Pas de militantisme lourd, mais une ironie salvatrice – et contagieuse.Pas besoin de budget pour les costumes ni les chorégraphies (en tutu, mais uniquement en coulisses), ici c’est le texte qui fait le show. Et quelle plume : vacharde, caustique, profondément humaine.Tout ce qu’on aime !

