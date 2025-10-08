Papi se (re)marie Châteauroux

Papi se (re)marie

8 Rue Eugène Delacroix Châteauroux Indre

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-27

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

L’Ouragan du rire vous présente la comédie Papi se (re)marie .

Scandale dans la famille Papi veut se remarier !

Du haut de ses 80 ans, Papi cherche une nouvelle épouse. Dans cette comédie hilarante, vous découvrirez comment un octogénaire se débrouille pour trouver une nouvelle femme. Bien que perdu avec les nouvelles techniques de drague, Papi va vous régaler avec cette comédie complètement déjantée.

Spectacle accessible à partir de 12 ans.

Billetterie disponible à l’office de tourisme de Châteauroux et en ligne (ouragandurire.fr). 20 .

8 Rue Eugène Delacroix Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74

English :

L’Ouragan du rire presents the comedy Papi se (re)marie .

German :

Der Lach-Orkan präsentiert Ihnen die Komödie Papi se (re)marie .

Italiano :

L’Ouragan du rire presenta la commedia Papi se (re)marie .

Espanol :

L’Ouragan du rire presenta la comedia Papi se (re)marie .

