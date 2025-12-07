Papic Cie Drolatic Industry Salle William-Turner Le Cellier

Salle William-Turner 65 Rue de Bel-Air Le Cellier Loire-Atlantique

Tarif : 6.99 – 6.99 – EUR

Début : 2025-12-07 11:00:00

fin : 2025-12-07 11:35:00

2025-12-07

Spectacle jeune public dès 3 ans.

Papic, c’est le surnom affectueux que Sacha donne à son grand-père adoré. Sa longue barbe blanche recèle des trésors propices à la découverte d’histoires extraordinaires. La compagnie Drolatic Industry revisite l’album Les Trésors de Papic d’Emilie Soleil et de Christian Voltz en le transposant dans leur magnifique univers fait de silhouettes et d’un décor en 2 dimensions aux couleurs vives et sépia.

Ce spectacle parle avec tendresse du temps qui passe, du lien entre les générations, de la place d’un enfant dans sa famille, de l’importance de la complicité avec les siens. Papic touche et ravie les petits comme les grands.

Gilles DEBENAT mise en scène / Gilles DEBENAT et Maud GÉRARD en alternance avec Valérie BERTHELOT Interprétation, / Gilles DEBENAT avec la complicité de Maud GÉRARD et Cédric RADIN construction / Cédric RADIN création lumière / Wenceslas HERVIEUX musique / Valérie BERTHELOT regard extérieur

Réservation au préalable par téléphone, par mail, en mairie ou sur la plateforme Weezevent.

Règlement en espèces ou par chèque sur place et en carte sur Weezevent. .

Salle William-Turner 65 Rue de Bel-Air Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 25 40 18 culture@lecellier.fr

