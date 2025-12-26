Papicha, un film réalisé par Mounia Meddour

Cinéma Villamonciné Saint-André-de-Cubzac Gironde

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-20

fin : 2026-01-20

Date(s) :

2026-01-20

Une ode à la solidarité, à la créativité et à l’amitié pour contrer la violence.

Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, étudiante habitant la cité universitaire, rêve de devenir styliste. A la nuit tombée, elle se faufile à travers les mailles du grillage de la Cité avec ses meilleures amies pour rejoindre la boîte de nuit où elle vend ses créations aux papichas. La situation politique et sociale du pays ne cesse de se dégrader. Refusant cette fatalité, Nedjma décide de se battre pour sa liberté en organisant un défilé de mode, bravant ainsi tous les interdits.

Ce film est proposé en écho au spectacle Imminentes de la Cie Burn-Out.

Conseillé à partir de 14 ans durée 1h45. .

Cinéma Villamonciné Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine carla.vieussan@lechampdefoire.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Papicha, un film réalisé par Mounia Meddour

L’événement Papicha, un film réalisé par Mounia Meddour Saint-André-de-Cubzac a été mis à jour le 2025-12-23 par Bourg Cubzaguais Tourisme