Papicha, un film réalisé par Mounia Meddour, Saint-André-de-Cubzac
Cinéma Villamonciné Saint-André-de-Cubzac Gironde
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-01-20
Une ode à la solidarité, à la créativité et à l’amitié pour contrer la violence.
Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, étudiante habitant la cité universitaire, rêve de devenir styliste. A la nuit tombée, elle se faufile à travers les mailles du grillage de la Cité avec ses meilleures amies pour rejoindre la boîte de nuit où elle vend ses créations aux papichas. La situation politique et sociale du pays ne cesse de se dégrader. Refusant cette fatalité, Nedjma décide de se battre pour sa liberté en organisant un défilé de mode, bravant ainsi tous les interdits.
Ce film est proposé en écho au spectacle Imminentes de la Cie Burn-Out.
Conseillé à partir de 14 ans durée 1h45. .
Cinéma Villamonciné Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine carla.vieussan@lechampdefoire.org
