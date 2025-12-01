PAPIER CISEAUX FORÊT OISEAUX ATELIER EN FAMILLE ESPACE CULTUREL ANGONIA Martres-Tolosane

PAPIER CISEAUX FORÊT OISEAUX ATELIER EN FAMILLE

ESPACE CULTUREL ANGONIA 04 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane Haute-Garonne

Début : 2025-12-13 15:30:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

La Compagnie fournit l’ensemble du matériel nécessaire pour les ateliers en famille.

L’atelier de Nathalie Hauwelle révèle la magie de la création un simple morceau de papier suffit à donner vie à des mondes entiers. Elle stimule l’imagination débordante des enfants tout en les guidant techniquement et artistiquement. Chaque enfant repart avec des mains créatives, enrichi d’un imaginaire décuplé. Ensemble, ils et elles réalisent marionnettes et ribambelles. Enfin, à la lumière tamisée des lampes de poche, leur théâtre d’ombres prend vie, entièrement créé par leurs mains. Et l’aventure continue Et maintenant, les enfants, racontez-nous une histoire ! .

English :

The company provides all the materials needed for family workshops.

