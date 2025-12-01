PAPIER CISEAUX FORÊT OISEAUX ESPACE CULTUREL ANGONIA Martres-Tolosane

PAPIER CISEAUX FORÊT OISEAUX

ESPACE CULTUREL ANGONIA 04 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 11:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Nathalie et Nathalie… Imaginez !

Nathalie et Nathalie… Imaginez ! elles réinventent un conte enchanté sous vos yeux, avec une joyeuse folie ! Des langues de papier, des crayons, des changements de rôles incessants, des chansons à tue-tête… Elles transforment le simple en extraordinaire. Une reine devineresse, un roi amoureux, une créature mythique, une météo imprévisible, un peuple révolté et un chevalier digne de Monty Python… Un spectacle intemporel, drôle et poétique. .

ESPACE CULTUREL ANGONIA 04 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie

English :

Nathalie and Nathalie… Just imagine!

L’événement PAPIER CISEAUX FORÊT OISEAUX Martres-Tolosane a été mis à jour le 2025-11-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE