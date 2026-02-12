Papier – Colle – Ciseaux Bibliothèque Triangle Rennes 6 mars – 4 avril Ille-et-Vilaine

entrée libre

Cette exposition vous invite à découvrir la technique du papier découpé utilisé par l’illustrateur et décorateur pour le cinéma d’animation Samuel Ribeyron.

Vous retrouvez des originaux de ses albums et des vitrines diorama mettant en scène une sélection de décors et de personnages du film Le secret des mésanges, produit par Folimage et JPL Films.

Dans le cadre des P’tits bouquineurs, du vendredi 6 mars au samedi 4 avril

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-06T14:30:00.000+01:00

Fin : 2026-04-04T18:00:00.000+02:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 95

Bibliothèque Triangle 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.triangle@ville-rennes.fr 02 23 62 26 93



