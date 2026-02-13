Papier – Colle – Ciseaux, Bibliothèque Triangle, Rennes

Papier – Colle – Ciseaux 6 mars – 4 avril Bibliothèque Triangle Ille-et-Vilaine

entrée libre

Début : 2026-03-06T14:30:00+01:00 – 2026-03-06T18:30:00+01:00

Fin : 2026-04-04T14:30:00+02:00 – 2026-04-04T18:00:00+02:00

Vous retrouvez des originaux de ses albums et des vitrines diorama mettant en scène une sélection de décors et de personnages du film Le secret des mésanges, produit par Folimage et JPL Films.

Dans le cadre des P’tits bouquineurs, du vendredi 6 mars au samedi 4 avril

Bibliothèque Triangle 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes Rennes 35200 Le Blosne Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 93 http://bibliotheques.rennes.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 23 62 26 95 »}]

Cette exposition vous invite à découvrir la technique du papier découpé utilisé par l’illustrateur et décorateur pour le cinéma d’animation Samuel Ribeyron. exposition famille

Samuel Ribeyron