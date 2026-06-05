Papier connecté Jules Verne Le Dôme Caen

Caen

Papier connecté Jules Verne

Le Dôme 3 Esp. Stéphane Hessel Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-27 16:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Découvrez comment associer papier et numérique en réalisant un ouvrage connecté autour de Jules Verne. Donnez vie à son univers fantastique en ajoutant des sons, des vidéos, des photos à ses textes.

Découvrez comment associer papier et numérique en réalisant un ouvrage connecté autour de Jules Verne.

Inventé il y a des milliers d’années, le papier ne cesse de se renouveler. Cette matière se veut aujourd’hui connectée et intelligente, capable de s’adapter et de réagir à son environnement, de capter et de transmettre des données. Mais jusqu’où peut-on aller ?

Ce samedi 27 juin 2026, de 14h à 16h, nous vous invitons à créer un ouvrage sur le thème de Jules Verne. “Voyage en centre de la Terre”, “20 000 lieues sous les mers”, “Le Tour du monde en 80 jours”, … donnez vie à son univers fantastique en ajoutant des sons, des vidéos, des photos à ses textes. Ces fichiers complémentaires pourront être rendus accessibles sur un smartphone via un QR Code ou une puce NFC !

Le défi vous tente ? Alors, inscrivez-vous gratuitement dès maintenant ! .

Le Dôme 3 Esp. Stéphane Hessel Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 06 60 50 programmation@ledome.info

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English : Papier connecté Jules Verne

Discover how to combine paper and digital by creating a connected book based on Jules Verne. Bring his fantastic world to life by adding sounds, videos and photos to his texts.

L’événement Papier connecté Jules Verne Caen a été mis à jour le 2026-06-01 par Calvados Attractivité