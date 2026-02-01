Formes crayonnées, papiers découpés et lettrages à la main illustrent les débuts de la télévision. En s’inspirant de formats historiques comme Télé Poésie (1964-65) de Jacqueline Plessis, les participant·es sont invité·es à imaginer un poème illustré

sur petit écran. Ils·elles réalisent de courtes séquences en mettant en images leurs textes grâce aux techniques du collage et du stop motion. Jeux de compositions modulaires et textures hertziennes viennent donner vie au texte !

Cet atelier prend place dans le cadre de l’exposition « Hibou TV Show », de l’artiste Jean-Alain Corre à Bétonsalon – centre d’art et de recherche.

Découvrez l’exposition de Jean-Alain Corre « Hibou TV Show » à travers un visite-atelier entre adultes, en compagnie de la médiatrice Tess Mazuet !

Le samedi 21 février 2026

de 14h30 à 16h30

gratuit

Tout public.

Bétonsalon — Centre d’art et de recherche 9 esplanade Pierre Vidal-Naquet 75013 Paris 75013 Paris

https://www.betonsalon.net +33145841756 info@betonsalon.net



