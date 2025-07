Papier Tigre + Mossaï Mossaï en concert Ecuries du Quartier Lorge Caen

Papier Tigre + Mossaï Mossaï en concert Ecuries du Quartier Lorge Caen jeudi 25 septembre 2025.

Papier Tigre + Mossaï Mossaï en concert

Ecuries du Quartier Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-25 20:30:00

fin : 2025-09-25

Date(s) :

2025-09-25

Adepte des concerts dépaysants et aventureux, Palma s’invite à Logre le temps d’une soirée placée sous le signe du post-punk et de la poésie.

Adepte des concerts dépaysants et aventureux, Palma s’invite à Logre le temps d’une soirée placée sous le signe du post-punk et de la poésie.

Papier Tigre

Groupe défricheur de la vague post-punk/rock française actuelle, Papier Tigre revient 6 ans après leur dernier concert. Singulière et angulaire dans son esthétique, la musique minimaliste du groupe n’en reste pas moins très percussive et accrocheuse. Influencé par l’éthos des Minutemen et Fugazi, les expérimentations de This Heat ou Sonic Youth, et l’efficacité de Jesus Lizard ou Nirvana,

le groupe s’est forgé une réputation scénique à coup de tournées marathons un peu partout dans le monde.

Mossaï Mossaï

On se demande la première fois où on met les pieds, c’est dépaysant bien que les éléments soient connus, surprenant et au final, sacrément prenant. Mossaï Mossaï cherche de nouvelles voies pour faire du bruit, le confronter à des univers divers et contrastés, marier secousses magnétiques qui font trembler le sol, écorchure soniques, expérimentations bruitistes et hantées, impulsions psyché et krautrock, mélodies cristallines, douceur et la poésie d’un chant en français fortement troublant et captivant.

PALMA • Explorations musicales et visuelles .

Ecuries du Quartier Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie

English : Papier Tigre + Mossaï Mossaï en concert

A fan of out-of-the-ordinary, adventurous concerts, Palma invites us to Logre for an evening of post-punk and poetry.

German : Papier Tigre + Mossaï Mossaï en concert

Palma ist ein Fan von exotischen und abenteuerlichen Konzerten und lädt sich für einen Abend im Zeichen von Post-Punk und Poesie nach Logre ein.

Italiano :

Appassionata di concerti fuori dal comune e avventurosi, Palma si invita a Logre per una serata di post-punk e poesia.

Espanol :

Aficionado a los conciertos fuera de lo común y aventureros, Palma se invita a Logre para una velada de post-punk y poesía.

L’événement Papier Tigre + Mossaï Mossaï en concert Caen a été mis à jour le 2025-07-26 par Calvados Attractivité