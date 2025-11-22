Papiers d’actu A votre santé !

Le Poinçonnet Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-22 09:00:00

fin : 2025-11-23 12:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Salon du dessin de presse et de la caricature 13e édition du salon Papiers d’Actu . Caricature et humour sur l’actualité seront (cette fois encore) au programme le monde et l’actualité vus par les dessinateurs de presse et les caricaturistes. Venez les rencontrer !Familles

L’Asphodèle sera le lieu central de rencontre entre le public et la trentaine de dessinateurs et dessinatrices invités. Vous y découvrirez quelques œuvres des artistes, les dessins participant aux Prix de la Pantoufle et de la Caricature et une exposition de plus de 400 dessins à l’Asphodèle et au complexe sportif de la Forêt.

Les dessinateurs sont invités à venir croquer le monde et le public ! .

Le Poinçonnet 36330 Indre Centre-Val de Loire +33 2 53 44 96 04 mairie.communication.lepoinconnet@wanadoo.fr

English :

Salon du dessin de presse et de la caricature: 12th edition of Papiers d’Actu . Caricature and humor on current affairs will be (once again) on the program: the world and current affairs as seen by press cartoonists and caricaturists. Come and meet them!

German :

Salon du dessin de presse et de la caricature: 12. Ausgabe des Salons Papiers d’Actu . Karikatur und Humor zu aktuellen Ereignissen stehen (auch dieses Mal) auf dem Programm: Die Welt und das aktuelle Geschehen aus der Sicht von Pressezeichnern und Karikaturisten. Kommen Sie vorbei und lernen Sie

Italiano :

Rassegna di vignette e caricature giornalistiche: 12a edizione della rassegna Papiers d’Actu . In programma (ancora una volta) caricature e umorismo sull’attualità: il mondo e l’attualità visti dai vignettisti e caricaturisti della stampa. Venite a conoscerli!

Espanol :

Espectáculo de viñetas y caricaturas de prensa: 12ª edición del espectáculo Papiers d’Actu . La caricatura y el humor sobre temas de actualidad estarán (una vez más) en el programa: el mundo y la actualidad vistos por caricaturistas y dibujantes de prensa. ¡Venga a conocerlos!

L’événement Papiers d’actu A votre santé ! Le Poinçonnet a été mis à jour le 2025-10-19 par OT Châteauroux Berry Tourisme