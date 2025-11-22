Papiers d’actu Le Poinçonnet
Papiers d’actu Le Poinçonnet samedi 22 novembre 2025.
Papiers d’actu
21 Rue du 30 Août 1944 Le Poinçonnet Indre
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-23
2025-11-22
La 13e édition du salon Papiers d’actu se déroulera les 22 et 23 novembre 2025
sur le thème À votre santé .
Venez à la rencontre de 30 dessinateurs. Expositions de plus de 400 dessins à l’Asphodèle et au complexe sportif de la Forêt .
21 Rue du 30 Août 1944 Le Poinçonnet 36330 Indre Centre-Val de Loire +33 2 53 44 96 04 culture.communication@ville-lepoinconnet.fr
English :
The 13th edition of Papiers d’actu will take place on November 22 and 23, 2025
on the theme of À votre santé .
German :
Die 13. Ausgabe der Messe Papiers d’actu findet am 22. und 23. November 2025 statt
unter dem Motto Auf Ihre Gesundheit statt.
Italiano :
La 13a edizione di Papiers d’actu si terrà il 22 e 23 novembre 2025
con il tema Alla vostra salute .
Espanol :
La 13ª edición de Papiers d’actu se celebrará los días 22 y 23 de noviembre de 2025
bajo el lema A su salud .
