Papiers d’actu

21 Rue du 30 Août 1944 Le Poinçonnet Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-22

La 13e édition du salon Papiers d’actu se déroulera les 22 et 23 novembre 2025

sur le thème À votre santé .

Venez à la rencontre de 30 dessinateurs. Expositions de plus de 400 dessins à l’Asphodèle et au complexe sportif de la Forêt .

21 Rue du 30 Août 1944 Le Poinçonnet 36330 Indre Centre-Val de Loire +33 2 53 44 96 04 culture.communication@ville-lepoinconnet.fr

English :

The 13th edition of Papiers d’actu will take place on November 22 and 23, 2025

on the theme of À votre santé .

German :

Die 13. Ausgabe der Messe Papiers d’actu findet am 22. und 23. November 2025 statt

unter dem Motto Auf Ihre Gesundheit statt.

Italiano :

La 13a edizione di Papiers d’actu si terrà il 22 e 23 novembre 2025

con il tema Alla vostra salute .

Espanol :

La 13ª edición de Papiers d’actu se celebrará los días 22 y 23 de noviembre de 2025

bajo el lema A su salud .

L’événement Papiers d’actu Le Poinçonnet a été mis à jour le 2025-11-14 par OT Châteauroux Berry Tourisme