Papiers en cascade Le relais de la cascade Saint-Martin-Château
Papiers en cascade Le relais de la cascade Saint-Martin-Château vendredi 31 octobre 2025.
Papiers en cascade
Le relais de la cascade 2, le bourg Saint-Martin-Château Creuse
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-11-02
Date(s) :
2025-10-31
Un week-end autour du papier !
Marché des éditeurs pirates, atelier de fabrication de papiers, exposition retour d’art postale, conférence, projection… .
Le relais de la cascade 2, le bourg Saint-Martin-Château 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 54 91 67 lerelaisdelacascade@gmail.com
English : Papiers en cascade
German : Papiers en cascade
Italiano :
Espanol : Papiers en cascade
L’événement Papiers en cascade Saint-Martin-Château a été mis à jour le 2025-10-17 par OT Creuse Sud Ouest