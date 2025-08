Papiers et toiles inachevés Joué-lès-Tours

Papiers et toiles inachevés Joué-lès-Tours samedi 30 août 2025.

Papiers et toiles inachevés

Rue de Verdun Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Dimanche 2025-08-30 10:00:00

2025-09-07 18:00:00

2025-08-30

Exposition de Evelyne Blanchard, Pierre Jaulhac & Anne-Marie Lemel.

Quand vous achetez une création d’un « artiste », vous n’achetez pas un objet mais un morceau de cœur, une partie

d’âme, un moment de vie de quelqu’un d’autre.

Rue de Verdun Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Exhibition by Evelyne Blanchard, Pierre Jaulhac & Anne-Marie Lemel.

When you buy a creation by an « artist », you’re not buying an object but a piece of heart, a part of soul, a moment in someone else’s life

soul, a moment in someone else’s life.

German :

Ausstellung von Evelyne Blanchard, Pierre Jaulhac & Anne-Marie Lemel.

Wenn Sie ein Werk eines « Künstlers » kaufen, erwerben Sie keinen Gegenstand, sondern ein Stück Herz, ein Stück

der Seele, einen Moment im Leben eines anderen Menschen.

Italiano :

Mostra di Evelyne Blanchard, Pierre Jaulhac e Anne-Marie Lemel.

Quando si acquista un’opera di un « artista », non si compra un oggetto ma un pezzo di cuore, una parte di anima, un momento della vita di qualcun altro

anima, un momento della vita di qualcun altro.

Espanol :

Exposición de Evelyne Blanchard, Pierre Jaulhac y Anne-Marie Lemel.

Cuando se compra una obra de un « artista », no se está comprando un objeto, sino un trozo de corazón, una parte del alma, un momento en la vida de otra persona

alma, un momento en la vida de otra persona.

