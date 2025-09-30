Papilles et papotages Maison Relais Santé Valence
Papilles et papotages Maison Relais Santé Valence mardi 30 septembre 2025.
Papilles et papotages
Maison Relais Santé 4 rue du Clos Gaillard Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-30 09:30:00
fin : 2025-09-30 12:00:00
Date(s) :
2025-09-30
Un temps de rencontre autour d’un brunch partagé pour découvrir et participer à la vie de la Maison relais santé.
.
Maison Relais Santé 4 rue du Clos Gaillard Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 22 11 maison.relais.sante@mairie-valence.fr
English :
A time to meet over a shared brunch to discover and participate in the life of the Maison relais santé.
German :
Eine Zeit der Begegnung bei einem gemeinsamen Brunch, um das Leben in der Maison relais santé zu entdecken und daran teilzunehmen.
Italiano :
Un momento di incontro durante un brunch condiviso per conoscere e partecipare alla vita della Maison relais santé.
Espanol :
Un momento de encuentro en torno a un brunch compartido para conocer y participar en la vida de la Maison relais santé.
L’événement Papilles et papotages Valence a été mis à jour le 2025-09-05 par Valence Romans Tourisme