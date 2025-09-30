Papilles et papotages Maison Relais Santé Valence

Maison Relais Santé 4 rue du Clos Gaillard Valence Drôme

Début : 2025-09-30 09:30:00

fin : 2025-09-30 12:00:00

2025-09-30

Un temps de rencontre autour d’un brunch partagé pour découvrir et participer à la vie de la Maison relais santé.

Maison Relais Santé 4 rue du Clos Gaillard Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 22 11 maison.relais.sante@mairie-valence.fr

English :

A time to meet over a shared brunch to discover and participate in the life of the Maison relais santé.

German :

Eine Zeit der Begegnung bei einem gemeinsamen Brunch, um das Leben in der Maison relais santé zu entdecken und daran teilzunehmen.

Italiano :

Un momento di incontro durante un brunch condiviso per conoscere e partecipare alla vita della Maison relais santé.

Espanol :

Un momento de encuentro en torno a un brunch compartido para conocer y participar en la vida de la Maison relais santé.

