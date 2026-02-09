Papillon gourmand Atelier de Cake Design Refuge Les Prés Volants Les Bouchoux

Papillon gourmand Atelier de Cake Design Refuge Les Prés Volants Les Bouchoux samedi 14 mars 2026.

Papillon gourmand Atelier de Cake Design

Refuge Les Prés Volants 555 Route de Désertin Les Bouchoux Jura

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 13:30:00
fin : 2026-03-14 17:00:00

Date(s) :
2026-03-14

Papillon gourmand Atelier de Cake Design

Samedi 14 mars de 13h30 à 17h
Refuge Les Prés Volants aux Bouchoux.

Décoration en pâte à sucre de gâteau.   .

Refuge Les Prés Volants 555 Route de Désertin Les Bouchoux 39370 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 99 73 96  contact.refuge@lespresvolants.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Papillon gourmand Atelier de Cake Design

L’événement Papillon gourmand Atelier de Cake Design Les Bouchoux a été mis à jour le 2026-02-09 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE