Papillon gourmand Atelier de Cake Design Refuge Les Prés Volants Les Bouchoux

Refuge Les Prés Volants 555 Route de Désertin Les Bouchoux Jura
Tarif : 80 – 80 – 80 EUR
Début : 2026-03-14 13:30:00
fin : 2026-03-14 17:00:00
2026-03-14
Samedi 14 mars de 13h30 à 17h
Refuge Les Prés Volants aux Bouchoux.
Décoration en pâte à sucre de gâteau. .
Refuge Les Prés Volants 555 Route de Désertin Les Bouchoux 39370 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 99 73 96 contact.refuge@lespresvolants.com
English : Papillon gourmand Atelier de Cake Design
