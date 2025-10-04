Papillons d’âmes / atelier créatif Bibliothèque du 3e arrondissement – Duguesclin Lyon

Papillons d’âmes / atelier créatif Samedi 4 octobre, 10h30 Bibliothèque du 3e arrondissement – Duguesclin Rhône

Tout public à partir de 10 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:30 – 2025-10-04T12:30

Fin : 2025-10-04T10:30 – 2025-10-04T12:30

En lien avec l’installation « Les souvenirs ont des ailes », venez fabriquer des papillons et leur donner une âme. On observe, on choisit, on trace, on découpe, on colle. Si on le souhaite, on peut aussi coudre ou broder. Pour la réalisation de papillons, vous trouverez sur place tout le matériel nécessaire mais vous pouvez apporter une ou plusieurs photos, un ou plusieurs textiles qui racontent quelque chose, qui vous rappellent un événement, une émotion, un souvenir

Bibliothèque du 3e arrondissement – Duguesclin 246 Rue Duguesclin, 69003 Lyon, France Lyon 69003 3rd Arrondissement Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0478950139 https://www.lyon.fr/lieu/bibliotheques/bibliotheque-du-3eme-arrondissement-duguesclin [{« type »: « link », « value »: « https://www.bm-lyon.fr/les-rendez-vous-des-bibliotheques-municipales-de-lyon/#/animation/4259/date/10426 »}] Au cœur du quartier Moncey-Voltaire, à deux pas de la place Guichard et de la bourse du travail, proche du palais de justice, de la mairie et des halles Paul Bocuse, pas très loin de la Préfecture, la bibliothèque est certainement à côté de chez vous !

© Alice Calm