Papillons, de la musique, des livres et un goûter Argenton-sur-Creuse
Papillons, de la musique, des livres et un goûter Argenton-sur-Creuse mercredi 3 décembre 2025.
Papillons, de la musique, des livres et un goûter
Avenue Rollinat Argenton-sur-Creuse Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-03 14:30:00
fin : 2026-01-03
Date(s) :
2025-12-03
Animation Papillons, de la musique, des livres d’images et un goûter .
Avec la participation des classes de violon et de chant par Julia Campens et de Catherine Gaiffe de l ‘École intercommunale Rose Féart et de Juliette Binet. .
Avenue Rollinat Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 27 01
English :
Butterflies, music, picture books and a snack .
German :
Animation Schmetterlinge, Musik, Bilderbücher und ein Snack .
Italiano :
Farfalle, musica, libri illustrati e merenda .
Espanol :
Mariposas, música, libros ilustrados y una merienda .
L’événement Papillons, de la musique, des livres et un goûter Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2025-11-20 par OT Vallée de la Creuse