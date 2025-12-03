Papillons, de la musique, des livres et un goûter

Avenue Rollinat Argenton-sur-Creuse Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03 14:30:00

fin : 2026-01-03

Date(s) :

2025-12-03

Animation Papillons, de la musique, des livres d’images et un goûter .

Avec la participation des classes de violon et de chant par Julia Campens et de Catherine Gaiffe de l ‘École intercommunale Rose Féart et de Juliette Binet. .

Avenue Rollinat Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 27 01

English :

Butterflies, music, picture books and a snack .

German :

Animation Schmetterlinge, Musik, Bilderbücher und ein Snack .

Italiano :

Farfalle, musica, libri illustrati e merenda .

Espanol :

Mariposas, música, libros ilustrados y una merienda .

L’événement Papillons, de la musique, des livres et un goûter Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2025-11-20 par OT Vallée de la Creuse