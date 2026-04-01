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Papillons de nuit et astronomie au lac de Chalain Plage de Doucier Doucier

Papillons de nuit et astronomie au lac de Chalain Plage de Doucier Doucier samedi 25 avril 2026.

Lieu : Plage de Doucier

Adresse : Impasse des Écureuils

Ville : 39130 Doucier

Département : Jura

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Doucier

Papillons de nuit et astronomie au lac de Chalain

Plage de Doucier Impasse des Écureuils Doucier Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:00:00
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Sur la plage du lac de Chalain, partez à la rencontre des papillons de nuit et autres animaux nocturnes, tout en levant les yeux vers les étoiles avec le club d’astronomie de Doucier. Entre deux observations, profitez de la buvette pour vous détendre et partager vos découvertes.

Durée 3h
Équipement conseillé chaussures et vêtements (chauds !) adaptés au terrain et aux conditions météo   .

Plage de Doucier Impasse des Écureuils Doucier 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 53 04 20 

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English : Papillons de nuit et astronomie au lac de Chalain

L’événement Papillons de nuit et astronomie au lac de Chalain Doucier a été mis à jour le 2026-04-06 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE

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