Papillons de nuit et astronomie au lac de Chalain Plage de Doucier Doucier

Doucier

Papillons de nuit et astronomie au lac de Chalain

Plage de Doucier Impasse des Écureuils Doucier Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Sur la plage du lac de Chalain, partez à la rencontre des papillons de nuit et autres animaux nocturnes, tout en levant les yeux vers les étoiles avec le club d’astronomie de Doucier. Entre deux observations, profitez de la buvette pour vous détendre et partager vos découvertes.

Durée 3h

Équipement conseillé chaussures et vêtements (chauds !) adaptés au terrain et aux conditions météo .

Plage de Doucier Impasse des Écureuils Doucier 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 53 04 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Papillons de nuit et astronomie au lac de Chalain

L’événement Papillons de nuit et astronomie au lac de Chalain Doucier a été mis à jour le 2026-04-06 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE