Papillons de nuit et compagnie Lys

À l’occasion de l’événement national du Jour de la Nuit et de l’Atlas de la Biodiversité Communale des communes d’Arudy, Lys, Sévignacq-Meyracq, le Parc national se joint à FRENE pour vous proposer un atelier d’observation. En découvrant ces créatures fascinantes que sont les papillons de nuit et autres insectes nocturnes, vous en apprendrez davantage sur ce monde de la nuit méconnu et fortement impacté par la pollution lumineuse de nos villes et vous repartirez avec des idées d’actions pour participer à leur préservation. Cette animation sera l’occasion de les observer et de les inventorier. .

Lys 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 41 59 evenement@pyrenees-parcnational.fr

