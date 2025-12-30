PAPILLONS DE NUIT – FORFAIT 2 JOURS – FORFAIT 2 JOURS-VENDREDI & SAMEDI SAINT LAURENT DE CUVES St Laurent De Cuves
FORFAIT 2 JOURS au choix : FORFAIT 2 JOURS-VENDREDI & SAMEDI ou FORFAIT 2 JOURS-SAMEDI & DIMANCHERendez-vous les 22.23.24 mai 2026 pour la 24ème édition de Papillons de Nuit !Profitez d’une trentaine de concerts pendant le week-end et plongez dans l’univers P2N : animations, camping gratuit, décoration & scénographie…S’il y a bien un endroit où il faut être à la Pentecôte, c’est à Saint-Laurent-de-Cuves !VENDREDI 22 MAIPLKVALD x VLADIMIR CAUCHEMAR x TODIEFORBIGA*RANXSUZANELUIZASAMEDI 23 MAIMIKAAMELIE LENSSKIP THE USELA MANO 1.9MARGUERITESAM SAUVAGEDIMANCHE 24 MAISEAN PAULMATT POKORAHELENAYAMÊMIKI MAUREENRESERVATIONS PMR/PSH : accessibilite@papillonsdenuit.com
SAINT LAURENT DE CUVES SITE DU FESTIVAL, LE BOURG 50670 St Laurent De Cuves 50