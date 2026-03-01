Papillons du Printemps Clécy
Papillons du Printemps Clécy mercredi 18 mars 2026.
Papillons du Printemps
34 Rue de la Poste Clécy Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-18 15:30:00
fin : 2026-03-18 17:30:00
Date(s) :
2026-03-18
Atelier Créatif animé par l’Atelier GALILEO, le mercredi 18 mars de 15h30 à 17h30 ! Ouvert aux enfants à partir de 6 ans, places limitées. 20€ par personne, réservation au 06 19 72 61 33.
Atelier Créatif animé par l’Atelier GALILEO, le mercredi 18 mars de 15h30 à 17h30 ! Ouvert aux enfants à partir de 6 ans, places limitées. 20€ par personne, réservation au 06 19 72 61 33. .
34 Rue de la Poste Clécy 14570 Calvados Normandie +33 6 19 72 61 33
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English : Papillons du Printemps
Creative workshop led by Atelier GALILEO, on Wednesday 18 March from 3.30pm to 5.30pm! Open to children aged 6 and over, places limited. 20 per person, booking on 06 19 72 61 33.
L’événement Papillons du Printemps Clécy a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Suisse Normande