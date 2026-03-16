Papillons | Festival Musiques Démesurées Le Lieu-Dit Clermont-Ferrand
Papillons | Festival Musiques Démesurées Le Lieu-Dit Clermont-Ferrand samedi 18 avril 2026.
Papillons | Festival Musiques Démesurées
Le Lieu-Dit 10 Rue Fontgiève Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : 5 – 5 – 15 EUR
(Prix libre et conscient)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 18:00:00
fin : 2026-04-18 19:00:00
Date(s) :
2026-04-18
L’ensemble Les Illuminations a conçu ce programme sous le titre Archipel des murmures car les différents mouvements des pièces se présentent comme des îles semées dans la durée du concert.
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Le Lieu-Dit 10 Rue Fontgiève Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes info@musdem.fr
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English :
The Les Illuminations ensemble has entitled this program Archipel des murmures (Archipelago of Whispers), because the different movements of the pieces are like islands scattered throughout the concert.
L’événement Papillons | Festival Musiques Démesurées Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-03-16 par Clermont Auvergne Volcans