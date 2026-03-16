Papillons | Festival Musiques Démesurées Le Lieu-Dit Clermont-Ferrand

Papillons | Festival Musiques Démesurées

Le Lieu-Dit 10 Rue Fontgiève Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 5 – 5 – 15 EUR

(Prix libre et conscient)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 18:00:00

fin : 2026-04-18 19:00:00

Date(s) :

2026-04-18

L’ensemble Les Illuminations a conçu ce programme sous le titre Archipel des murmures car les différents mouvements des pièces se présentent comme des îles semées dans la durée du concert.

.

Le Lieu-Dit 10 Rue Fontgiève Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes info@musdem.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Les Illuminations ensemble has entitled this program Archipel des murmures (Archipelago of Whispers), because the different movements of the pieces are like islands scattered throughout the concert.

L’événement Papillons | Festival Musiques Démesurées Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-03-16 par Clermont Auvergne Volcans