PAPILLONS Glob Théâtre Bordeaux

PAPILLONS 13 – 15 novembre Glob Théâtre Gironde

Début : 2025-11-13T20:00:00+01:00 – 2025-11-13T21:30:00+01:00

Fin : 2025-11-15T18:00:00+01:00 – 2025-11-15T19:30:00+01:00

Nous voilà propulsés en 2068. Une époque où l’écologie, l’inclusion, et le féminisme ne sont plus des combats, mais des évidences. Pourtant on partait de loin : le patriarcat, les dominations, le profit à tout prix… Tandis que l’ancien monde s’effondrait, des femmes et des hommes inventaient le futur.

À travers les histoires de celles et ceux qui ont osé se lever, briser les tabous, imposer de nouvelles règles, se découvre peu à peu le chemin de la transformation vers un monde désirable. Trois femmes joueront pour le spectateur ces libérations, intimes ou collectives.

Mêlant théâtre, langue des signes, danse soufie, musique, chant lyrique et poésie, Papillons est une expérience immersive dans les futurs souhaitables. Un spectacle culotté, qui donne de l’élan et invite à briser les chaînes. Un antidote à la résignation.

Glob Théâtre 69 Rue Josephine, 33300 Bordeaux, France Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556690666 https://www.globtheatre.net Un lieu propice à la rencontre entre les arts de la scène et les spectateurs. Outre des représentations, l’équipe propose des stages ouverts aux amateurs, de nombreuses actions en direction de publics spécifiques (écoles, jeune public, Conservatoire, universités…) et des soirées spéciales. Sa rénovation récente en fait un équipement moderne au sein d’un bâtiment ancien, apportant du charme et de la singularité au lieu.

