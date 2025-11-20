Papillons International Visual Theatre Paris

À travers les histoires de celles et ceux qui ont osé se lever, briser les tabous, imposer de nouvelles règles, se découvre peu à peu le chemin de la transformation vers un monde désirable. Trois femmes jouent pour les spectateurs ces libérations, intimes ou collectives. Un spectacle culotté, qui donne de l’élan et invite à briser les chaînes. Un antidote à la résignation.

Compagnie Le bruit du silence

Avec : Isabelle Florido, Thumette Léon, Agnès Pelé

Mise en scène : Estelle Coquin

Texte d’après « Papillons » : de Gabriel de Richaud

Ecriture collective

Autrices du texte en LSF par Isabelle Florido, Marie Lamothe, Thumette Léon

Conseillère au bilinguisme et interprètes LSF : Marie Lamothe, Célia Darnoux, Aurore Corominas, Sabrina Dalleau

Composition musicale et création sonore : Estelle Coquin, Agnès Pelé, Gabriel de Richaud

Violon : Agnès Pelé

Création lumière : Benoît Lepage

Scénographie : Christine Solaï

Production – Diffusion : Marjorie Dubosc

En plus du spectacle :

Installation « Le geste liberateur « : cabine de collecte de témoignage anonymes entre septembre et octobre 2025, exposition en novembre durant l’exploitation de Papillon.

Nous avons tous et toutes eu un geste, une parole qui nous a libéré d’un poids, d’une contrainte et qui nous a permis de nous affirmer, de nous épanouir. Cette installation sera le fruit de la collecte de ces témoignages anonymes.

Osez-vous libérer !

– Papillons : messagers de la métamorphose accomplie -

Nous voilà propulsés en 2068.

Du jeudi 20 novembre 2025 au samedi 22 novembre 2025 :

samedi

de 18h00 à 19h45

jeudi, vendredi

de 19h00 à 20h45

payant

Tarifs : 27€, 17€ ou 14€

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-20T20:00:00+01:00

fin : 2025-11-22T20:45:00+01:00

Date(s) : 2025-11-20T19:00:00+02:00_2025-11-20T20:45:00+02:00;2025-11-21T19:00:00+02:00_2025-11-21T20:45:00+02:00;2025-11-22T18:00:00+02:00_2025-11-22T19:45:00+02:00

International Visual Theatre 7 Cité Chaptal 75009 Paris

https://ivt.mapado.com/event/566448-papillons +33153161818 contact@ivt.fr https://www.facebook.com/internationalvisualtheatre https://www.facebook.com/internationalvisualtheatre