Papillons International Visual Theatre Paris
Papillons International Visual Theatre Paris jeudi 20 novembre 2025.
À travers les histoires de celles et ceux qui ont osé se lever, briser les tabous, imposer de nouvelles règles, se découvre peu à peu le chemin de la transformation vers un monde désirable. Trois femmes jouent pour les spectateurs ces libérations, intimes ou collectives. Un spectacle culotté, qui donne de l’élan et invite à briser les chaînes. Un antidote à la résignation.
Compagnie Le bruit du silence
Avec : Isabelle Florido, Thumette Léon, Agnès Pelé
Mise en scène : Estelle Coquin
Texte d’après « Papillons » : de Gabriel de Richaud
Ecriture collective
Autrices du texte en LSF par Isabelle Florido, Marie Lamothe, Thumette Léon
Conseillère au bilinguisme et interprètes LSF : Marie Lamothe, Célia Darnoux, Aurore Corominas, Sabrina Dalleau
Composition musicale et création sonore : Estelle Coquin, Agnès Pelé, Gabriel de Richaud
Violon : Agnès Pelé
Création lumière : Benoît Lepage
Scénographie : Christine Solaï
Production – Diffusion : Marjorie Dubosc
En plus du spectacle :
Installation « Le geste liberateur « : cabine de collecte de témoignage anonymes entre septembre et octobre 2025, exposition en novembre durant l’exploitation de Papillon.
Nous avons tous et toutes eu un geste, une parole qui nous a libéré d’un poids, d’une contrainte et qui nous a permis de nous affirmer, de nous épanouir. Cette installation sera le fruit de la collecte de ces témoignages anonymes.
Osez-vous libérer !
– Papillons : messagers de la métamorphose accomplie -
Nous voilà propulsés en 2068.
Du jeudi 20 novembre 2025 au samedi 22 novembre 2025 :
samedi
de 18h00 à 19h45
jeudi, vendredi
de 19h00 à 20h45
payant
Tarifs : 27€, 17€ ou 14€
Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-20T20:00:00+01:00
fin : 2025-11-22T20:45:00+01:00
Date(s) : 2025-11-20T19:00:00+02:00_2025-11-20T20:45:00+02:00;2025-11-21T19:00:00+02:00_2025-11-21T20:45:00+02:00;2025-11-22T18:00:00+02:00_2025-11-22T19:45:00+02:00
International Visual Theatre 7 Cité Chaptal 75009 Paris
https://ivt.mapado.com/event/566448-papillons +33153161818 contact@ivt.fr https://www.facebook.com/internationalvisualtheatre https://www.facebook.com/internationalvisualtheatre