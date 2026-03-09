Papillons, libellules et autres petites bêtes de Moyenneville

3 Voie Communale la Place Moyenneville Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-04 16:00:00

Date(s) :

2026-07-04

[Sortie nature]

Rapides et de couleurs vives mais tout aussi fragiles, venez découvrir, le temps d’une après-midi, le monde captivant des libellules et des papillons qui peuplent la vallée de la Trie, tout en apprenant à reconnaître les espèces les plus courantes.

Bon à savoir

Gratuit

Durée 2h

Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr ou https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/papillons-et-autres-insectes-moyenneville/

3 Voie Communale la Place Moyenneville 80870 Somme Hauts-de-France +33 9 70 20 14 14 bonjour@baiedesomme3vallees.fr

English :

[Nature outing]

Fast-moving and colorful, but just as fragile, come and spend an afternoon discovering the captivating world of dragonflies and butterflies that inhabit the Trie valley, while learning to recognize the most common species.

Good to know

Free

Duration: 2 hours

Booking essential on 09 70 20 14 14 or bonjour@baiedesomme3vallees.fr or https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/papillons-et-autres-insectes-moyenneville/

L’événement Papillons, libellules et autres petites bêtes de Moyenneville Moyenneville a été mis à jour le 2026-03-09 par Baie de Somme 3 Vallées