Papillons, libellules et autres petites bêtes de Moyenneville Moyenneville

3 Voie Communale la Place Moyenneville Somme
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-04 16:00:00
2026-07-04
Rapides et de couleurs vives mais tout aussi fragiles, venez découvrir, le temps d’une après-midi, le monde captivant des libellules et des papillons qui peuplent la vallée de la Trie, tout en apprenant à reconnaître les espèces les plus courantes.
Bon à savoir
Durée 2h
Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr ou https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/papillons-et-autres-insectes-moyenneville/
3 Voie Communale la Place Moyenneville 80870 Somme Hauts-de-France +33 9 70 20 14 14 bonjour@baiedesomme3vallees.fr
English :
[Nature outing]
Fast-moving and colorful, but just as fragile, come and spend an afternoon discovering the captivating world of dragonflies and butterflies that inhabit the Trie valley, while learning to recognize the most common species.
Good to know
Free
Duration: 2 hours
Booking essential on 09 70 20 14 14 or bonjour@baiedesomme3vallees.fr or https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/papillons-et-autres-insectes-moyenneville/
