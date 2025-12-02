Papillotes Spectacle Cie Couleur de Chap’ Salle la Tourbière Bois-d’Amont
Papillotes Spectacle Cie Couleur de Chap’ Salle la Tourbière Bois-d’Amont vendredi 16 janvier 2026.
Papillotes Spectacle Cie Couleur de Chap’
Salle la Tourbière 163 Rue des Couenneaux Bois-d’Amont Jura
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-16 20:30:00
fin : 2026-01-16
Date(s) :
2026-01-16
Spectacle de la compagnie Couleur de Chap’ Papillotes Dès 5 ans 50 minutes
Billetterie dans les Offices de Tourisme de la Station des Rousses.
Descriptif
Francis et Yvon sont deux employés d’une grande société de
papillotes, leur job faiseur de blagues. Ce sont eux qui, dans
leur petit bureau, inventent, rédigent et trouvent les petits
traits d’humour, charades et autres citations qui font le plaisir
du déballage de papillotes au réveillon de Noël. .
Salle la Tourbière 163 Rue des Couenneaux Bois-d’Amont 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 54 58 52
English : Papillotes Spectacle Cie Couleur de Chap’
L’événement Papillotes Spectacle Cie Couleur de Chap’ Bois-d’Amont a été mis à jour le 2025-12-02 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses