Papillotes Spectacle Cie Couleur de Chap’ Salle la Tourbière Bois-d’Amont

Papillotes Spectacle Cie Couleur de Chap’

Salle la Tourbière 163 Rue des Couenneaux Bois-d’Amont Jura

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-01-16 20:30:00

Spectacle de la compagnie Couleur de Chap’ Papillotes Dès 5 ans 50 minutes

Billetterie dans les Offices de Tourisme de la Station des Rousses.

Descriptif

Francis et Yvon sont deux employés d’une grande société de

papillotes, leur job faiseur de blagues. Ce sont eux qui, dans

leur petit bureau, inventent, rédigent et trouvent les petits

traits d’humour, charades et autres citations qui font le plaisir

du déballage de papillotes au réveillon de Noël. .

Salle la Tourbière 163 Rue des Couenneaux Bois-d’Amont 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 54 58 52

