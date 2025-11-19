PAPOOZ – ROCK SCHOOL BARBEY Bordeaux

PAPOOZ Début : 2026-03-19 à 20:00. Tarif : – euros.

Les Papooz sont entrés dans nos oreilles pour n’en plus jamais ressortir en 2015 avec “Ann Wants To Dance“, un single entêtant en forme de petit tube de pop insouciante, porté par un timbre de voix androgyne et troublant conçu comme un hymne à la joie. Depuis, le duo poursuit un objectif on ne peut plus simple : faire de la musique, enfin de la pop, la bande son de leur vie, par amour des guitares, mais surtout pour rendre les gens heureux. Aussi à l’aise sur disque que sur scène et trois albums sous le bras, Papooz s’est inscrit en une quinzaine d’années à la perfection dans le renouveau de la scène pop-rock française – celle de La Femme, de Feu! Chatterton, de Catastrophe, de L’Impératrice ou encore de Bon Voyage Organisation.

ROCK SCHOOL BARBEY 18, cours Barbey 33800 Bordeaux 33