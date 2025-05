Papotage et jardinage – Uffholtz, 25 mai 2025 11:00, Uffholtz.

Papotage et jardinage autour du haricot, du vert au rouge, du nain au grimpant découvrez le Phaseolus vulgaris sous toutes ses formes !

Un moment convivial pour échanger autour du haricot, ce légume aux mille visages vert, blanc, rouge, nain ou à rame. Le Phaseolus vulgaris n’aura plus de secrets pour vous ! .

1 rue du Ballon

Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 83 06 91 abri-memoire@cc-thann-cernay.fr

English :

From green to red, from dwarf to climber, discover Phaseolus vulgaris in all its forms!

German :

Smalltalk und Gartenarbeit rund um die Bohne, von grün bis rot, von Zwerg bis Kletterpflanze: Entdecken Sie Phaseolus vulgaris in all seinen Formen!

Italiano :

Parlare e fare giardinaggio con i fagioli, dal verde al rosso, dal nano al rampicante: scoprite il Phaseolus vulgaris in tutte le sue forme!

Espanol :

Hablar y cultivar un huerto con judías, de verdes a rojas, de enanas a trepadoras: ¡descubra Phaseolus vulgaris en todas sus formas!

