Papotage et jardinage Uffholtz dimanche 31 août 2025.

1 rue du Ballon Uffholtz Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche 2025-08-31 11:00:00
fin : 2025-08-31 12:00:00

2025-08-31

Papotage et jardinage autour du haricot, du vert au rouge, du nain au grimpant découvrez le Phaseolus vulgaris sous toutes ses formes !
Un moment convivial pour échanger autour du haricot, ce légume aux mille visages vert, blanc, rouge, nain ou à rame. Le Phaseolus vulgaris n’aura plus de secrets pour vous !   .

1 rue du Ballon Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 83 06 91  abri-memoire@cc-thann-cernay.fr

English :

From green to red, from dwarf to climber, discover Phaseolus vulgaris in all its forms!

German :

Smalltalk und Gartenarbeit rund um die Bohne, von grün bis rot, von Zwerg bis Kletterpflanze: Entdecken Sie Phaseolus vulgaris in all seinen Formen!

Italiano :

Parlare e fare giardinaggio con i fagioli, dal verde al rosso, dal nano al rampicante: scoprite il Phaseolus vulgaris in tutte le sue forme!

Espanol :

Hablar y cultivar un huerto con judías, de verdes a rojas, de enanas a trepadoras: ¡descubra Phaseolus vulgaris en todas sus formas!

L’événement Papotage et jardinage Uffholtz a été mis à jour le 2025-08-16 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay