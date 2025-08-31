Papotage et jardinage Uffholtz
Papotage et jardinage Uffholtz dimanche 31 août 2025.
Papotage et jardinage
1 rue du Ballon Uffholtz Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-08-31 11:00:00
fin : 2025-08-31 12:00:00
Date(s) :
2025-08-31
Papotage et jardinage autour du haricot, du vert au rouge, du nain au grimpant découvrez le Phaseolus vulgaris sous toutes ses formes !
Un moment convivial pour échanger autour du haricot, ce légume aux mille visages vert, blanc, rouge, nain ou à rame. Le Phaseolus vulgaris n’aura plus de secrets pour vous ! .
1 rue du Ballon Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 83 06 91 abri-memoire@cc-thann-cernay.fr
English :
From green to red, from dwarf to climber, discover Phaseolus vulgaris in all its forms!
German :
Smalltalk und Gartenarbeit rund um die Bohne, von grün bis rot, von Zwerg bis Kletterpflanze: Entdecken Sie Phaseolus vulgaris in all seinen Formen!
Italiano :
Parlare e fare giardinaggio con i fagioli, dal verde al rosso, dal nano al rampicante: scoprite il Phaseolus vulgaris in tutte le sue forme!
Espanol :
Hablar y cultivar un huerto con judías, de verdes a rojas, de enanas a trepadoras: ¡descubra Phaseolus vulgaris en todas sus formas!
