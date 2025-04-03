Papote café Médiathèque de Saint-Marcel Pacy-sur-Eure

Papote café

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Pacy-sur-Eure Eure

Début : 2025-11-06 15:30:00

fin : 2025-12-04 17:30:00

Un moment de détente et de jeu pour les adultes un jeudi du mois.

Venez échanger en toute convivialité et bonne humeur partager thé ou café. Jeux et discussions seront au programme.

Gratuit sur inscription sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 32 54 87 10 ou en ligne sur le site internet .

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Pacy-sur-Eure 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 87 10 bibliotheque.stmarcel@sna27.fr

