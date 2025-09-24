Papote créative – par Ô P’tits Coins Le 20 mille Nantes

Papote créative – par Ô P’tits Coins Le 20 mille Nantes mercredi 24 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-24 18:30 – 21:30

Gratuit : oui Tout public

Bienvenue à la papote créative ! Le principe est simple : vous venez avec votre ouvrage en cours, ou avec des envies de découverte. Que ce soit de la couture à la main, de la broderie, du tricot, du dessin ou encore du collage, venez créer et papoter. Pour tous les niveaux, ados et adultes. Ô P’tits coins vous propose des boissons à prix libre. Vous pouvez amener de quoi grignoter si vous voulez. Vous arrivez et vous repartez à l’heure qui vous convient sur le créneau indiqué.

Le 20 mille Doulon – Bottière Nantes 44300

0625809091 https://optitscoins.fr/les-ateliers/papote-creative