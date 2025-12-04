Papote et pastel thé gourmand et illustration pour dames ! Fégréac
1 rue du Pont Miny Fégréac Loire-Atlantique
Tarif : 8 – 8 – EUR
Début : 2025-12-04
fin : 2025-12-18
2025-12-04 2025-12-11 2025-12-18
1 rue du Pont Miny Fégréac 44460 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 59 16 36 20 surlarivedepontminy@gmail.com
