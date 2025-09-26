Papote et patrimoine à La Guerche-de-Bretagne La Guerche-de-Bretagne

Papote et patrimoine à La Guerche-de-Bretagne La Guerche-de-Bretagne vendredi 26 septembre 2025.

Papote et patrimoine à La Guerche-de-Bretagne

Rue Charles de Gaulle La Guerche-de-Bretagne Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-26 14:30:00
fin : 2025-09-26

Date(s) :
2025-09-26

Exposition/causerie par Jacques Guiffault, le 26 septembre 2025 à 14h30.

Rendez-vous à la médiathèque La Salorge, rue Charles de Gaulle 35130 La Guerche-de-Bretagne.   .

Rue Charles de Gaulle La Guerche-de-Bretagne 35130 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 96 21 09 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Papote et patrimoine à La Guerche-de-Bretagne La Guerche-de-Bretagne a été mis à jour le 2025-09-18 par OT VITRE