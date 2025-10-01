PAPOTE ET PELOTE ATELIER CRÉATIF POUR ADULTES Le Malzieu-Ville

PAPOTE ET PELOTE ATELIER CRÉATIF POUR ADULTES Le Malzieu-Ville mercredi 1 octobre 2025.

PAPOTE ET PELOTE ATELIER CRÉATIF POUR ADULTES

Avenue Pierre Rousset 1870 1956 Le Malzieu-Ville Lozère

Tarif : 2 – 2 – 10 EUR

Début : 2025-10-01 17:00:00

fin : 2025-10-15 19:00:00

2025-10-01 2025-10-08 2025-10-15 2025-10-22 2025-10-29

Envie de tricoter ou crocheter en bonne compagnie ? Rejoignez-nous au Drogol pour un moment de partage autour d’un café et de fils colorés !

Alors rendez-vous tous les mercredis d’octobre dès 17h00 jusqu’à 19h00.

Adhésion à l’association nécessaire dès 2€

Avenue Pierre Rousset 1870 1956 Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie gevaudandco@gmail.com

English :

Feel like knitting or crocheting in good company? Join us at Le Drogol for a chat over coffee and colorful yarns!

Meet us every Wednesday in October from 5:00 pm to 7:00 pm.

Association membership required from 2?

German :

Lust, in netter Gesellschaft zu stricken oder zu häkeln? Treffen Sie sich mit uns im Drogol, um bei einem Kaffee und bunten Garnen gemeinsam Zeit zu verbringen!

Wir treffen uns jeden Mittwoch im Oktober von 17:00 bis 19:00 Uhr.

Mitgliedschaft im Verein erforderlich ab 2?

Italiano :

Avete voglia di lavorare a maglia o all’uncinetto in buona compagnia? Unitevi a noi a Le Drogol per una chiacchierata davanti a un caffè e a filati colorati!

Incontriamoci tutti i mercoledì di ottobre dalle 17.00 alle 19.00.

È richiesta l’iscrizione all’associazione a partire da 2?

Espanol :

¿Le apetece tejer o hacer ganchillo en buena compañía? Únase a nosotros en Le Drogol para charlar con un café e hilos de colores

Nos vemos todos los miércoles de octubre de 17:00 a 19:00.

Es necesario ser miembro de la asociación a partir de 2?

