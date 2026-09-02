Informations pratiques

Le Malzieu-Ville

PAPOTE ET PELOTE & ATELIERS CRÉATIFS

Avenue Pierre Rousset 1870 1956 Le Malzieu-Ville Lozère

Tarif : 2 – 2 – 10 EUR

Abonnement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-02

fin : 2026-09-02

Date(s) :

2026-09-02 2026-09-09 2026-09-16 2026-09-23 2026-09-30

Envie de tricoter ou crocheter en bonne compagnie ? Rejoignez-nous au Drogol pour un moment de partage autour d’un café et de fils colorés !

Alors rendez-vous tous les mercredis dès 16h00 jusqu’à 19h00.

Adhésion à l’association nécessaire dès 2€

Envie de tricoter ou crocheter en bonne compagnie ? Rejoignez-nous au Drogol pour un moment de partage autour d’un café et de fils colorés !

Alors rendez-vous tous les mercredis dès 16h00 jusqu’à 19h00.

Adhésion à l’association nécessaire dès 2€ .

Avenue Pierre Rousset 1870 1956 Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie gevaudandco@gmail.com

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English :

Want to knit or crochet in good company? Join us at Le Drogol for some fun over coffee and colorful yarn!

We meet every Wednesday from 4:00 p.m. to 7:00 p.m.

Membership in the association is required—starting at 2?

L’événement PAPOTE ET PELOTE & ATELIERS CRÉATIFS Le Malzieu-Ville a été mis à jour le 2026-09-01 par 48-OT Margeride en Gévaudan