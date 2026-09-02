PAPOTE ET PELOTE & ATELIERS CRÉATIFS Le Malzieu-Ville
mercredi 2 septembre 2026 · Le Malzieu-Ville
Informations pratiques
Le Malzieu-Ville
PAPOTE ET PELOTE & ATELIERS CRÉATIFS
Avenue Pierre Rousset 1870 1956 Le Malzieu-Ville Lozère
Tarif : 2 – 2 – 10 EUR
Abonnement
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02
fin : 2026-09-02
Date(s) :
2026-09-02 2026-09-09 2026-09-16 2026-09-23 2026-09-30
Envie de tricoter ou crocheter en bonne compagnie ? Rejoignez-nous au Drogol pour un moment de partage autour d’un café et de fils colorés !
Alors rendez-vous tous les mercredis dès 16h00 jusqu’à 19h00.
Adhésion à l’association nécessaire dès 2€
Envie de tricoter ou crocheter en bonne compagnie ? Rejoignez-nous au Drogol pour un moment de partage autour d’un café et de fils colorés !
Alors rendez-vous tous les mercredis dès 16h00 jusqu’à 19h00.
Adhésion à l’association nécessaire dès 2€ .
Avenue Pierre Rousset 1870 1956 Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie gevaudandco@gmail.com
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English :
Want to knit or crochet in good company? Join us at Le Drogol for some fun over coffee and colorful yarn!
We meet every Wednesday from 4:00 p.m. to 7:00 p.m.
Membership in the association is required—starting at 2?
L’événement PAPOTE ET PELOTE & ATELIERS CRÉATIFS Le Malzieu-Ville a été mis à jour le 2026-09-01 par 48-OT Margeride en Gévaudan
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