Papote et popote Casteljaloux
Papote et popote Casteljaloux vendredi 17 octobre 2025.
Papote et popote
Salle de la Bartère Casteljaloux Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-17
fin : 2025-10-17
Date(s) :
2025-10-17
“Cuisinez santé, achetez futé”. Animation thématique sur la nutrition, un peu de cuisine et une dégustation sensorielle partagée. Programme animé par une diététicienne nutritionniste. .
Salle de la Bartère Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 48 00
English : Papote et popote
German : Papote et popote
Italiano :
Espanol : Papote et popote
L’événement Papote et popote Casteljaloux a été mis à jour le 2025-10-08 par OT Coteaux et Landes de Gascogne