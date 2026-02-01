Papote et Popote La maison des 1000 bulles Fumel
Venez réaliser une recette adaptée à bébé et échanger autour de la diversification.
Réservation et renseignements par téléphone.
La maison des 1000 bulles 3 Passage Paul Froment Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 80 80 08 1000bulles@cc-dufumelois.fr
English : Papote et Popote
Come and make a baby-friendly recipe and talk about diversification.
Reservations and information by phone.
